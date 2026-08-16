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Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El área afectada puede registrar precipitaciones abundantes en cortos períodos, advierte Inumet. Mirá el detalle.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, con una probabilidad superior al 75%. Se actualizará a las 18:55.

El área afectada puede registrar precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Advertencia amarilla

Para la advertencia amarilla, las zonas alcanzadas son:

Foto: FocoUy.
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Está vigente un aviso especial de Inumet por lluvias copiosas y tormentas muy fuertes

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Las Flores, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis al Medio y Velázquez.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Paso de los Toros, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco y Sauce de Batoví.

Treinta y Tres: todo el departamento.

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