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DOS EMPLAZADOS

Desarticularon puestos que vendían cigarrillos de contrabando en 8 de Octubre e incautaron mercadería por casi $7 millones

Inteligencia aduanera identificó una propiedad en Villa Española que era utilizada como lugar de acopio, montó un operativo y logró el decomiso de 507.740 unidades de cigarrillos y un auto utilizado en la logística.

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Personal de Aduanas desarticuló varios puestos dedicados a la venta de cigarrillos de contrabando que se ubicaban sobre la avenida 8 de Octubre en Montevideo. Se incautaron más de 500.000 cigarrillos y un vehículo utilizado para el transporte y la distribución de la mercadería ilegal.

Inteligencia aduanera logró identificar una propiedad en el barrio Villa Española que era utilizada como lugar de acopio de la mercadería que iba ser vendida. Este viernes de mañana, montó un operativo de vigilancia y vio cuando del lugar salían dos hombres en un auto cargado con mochilas y bolsos.

Al realizar una inspección al vehículo, encontraron 18.800 unidades de cigarrillos de las marcas Gift, Coronado, Nevada apócrifos, Time, Camel, 51, Classic, Bill, Fox, Marble y Chesterfield. Además, en el inmueble de acopio ubicaron 488.940 unidades de cigarrillos de las marcas Gift, 51, Bill, Marble, Classic, Camel, Fox, Time, Winston, Chesterfield, Coronado, Nevada apócrifos y Marlboro, detalló Aduanas.

Foto: Policía Caminera.
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En total, se decomisaron 507.740 unidades de cigarrillos con un valor de 6.646.380 pesos. La fiscal de Flagrancia de 1º turno, Graciela Peraza, dispuso que los hombres permanezcan en calidad de emplazados y se determinó la incautación del vehículo y de los cigarrillos.

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