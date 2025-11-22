RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ecoparque talice

Nació un puma en el ecoparque de Flores: la especie está en peligro de extinción

La madre es primeriza. Son animales autóctonos y están en peligro de extinción.

El puma podrá ser visitado en los próximos días en el ecoparque Talice (Flores).

puma-ecoparque-talice-reserva

El ecoparque Talice, ubicado en Flores, tiene un nuevo integrante desde hace algunos días: un puma cuya especie es autóctona y está en peligro de extinción. Su madre es primeriza.

El veterinario Hugo Rusiñol dijo a Subrayado que era un nacimiento que esperaban desde hacía tiempo. Había dos hembras y un macho pero no habían logrado que gestara. “Hicimos un préstamo reproductivo, el Bioparque M'Bopicuá (Río Negro) nos cedió un macho nuevo para intentar”, señaló.

“Logramos que una de ellas quedara preñada. Necesitábamos que pariera un macho y parió un macho, fue una sola cría”, agregó Rusiñol.

Foto: Subrayado.
Condenaron a quienes raptaron a un niño de 2 años de la casa de su bisabuela en Flores

El puma será exhibido al visitante en los próximos días.

Temas de la nota

