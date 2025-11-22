Nació un puma en el ecoparque de Flores: la especie está en peligro de extinción

El puma podrá ser visitado en los próximos días en el ecoparque Talice (Flores).

El ecoparque Talice, ubicado en Flores, tiene un nuevo integrante desde hace algunos días: un puma cuya especie es autóctona y está en peligro de extinción. Su madre es primeriza.

El veterinario Hugo Rusiñol dijo a Subrayado que era un nacimiento que esperaban desde hacía tiempo. Había dos hembras y un macho pero no habían logrado que gestara. “Hicimos un préstamo reproductivo, el Bioparque M'Bopicuá (Río Negro) nos cedió un macho nuevo para intentar”, señaló.

“Logramos que una de ellas quedara preñada. Necesitábamos que pariera un macho y parió un macho, fue una sola cría”, agregó Rusiñol.

El puma será exhibido al visitante en los próximos días.

