El ecoparque Talice, ubicado en Flores, tiene un nuevo integrante desde hace algunos días: un puma cuya especie es autóctona y está en peligro de extinción. Su madre es primeriza.
Nació un puma en el ecoparque de Flores: la especie está en peligro de extinción
La madre es primeriza. Son animales autóctonos y están en peligro de extinción.
El veterinario Hugo Rusiñol dijo a Subrayado que era un nacimiento que esperaban desde hacía tiempo. Había dos hembras y un macho pero no habían logrado que gestara. “Hicimos un préstamo reproductivo, el Bioparque M'Bopicuá (Río Negro) nos cedió un macho nuevo para intentar”, señaló.
“Logramos que una de ellas quedara preñada. Necesitábamos que pariera un macho y parió un macho, fue una sola cría”, agregó Rusiñol.
Seguí leyendo
Condenaron a quienes raptaron a un niño de 2 años de la casa de su bisabuela en Flores
El puma será exhibido al visitante en los próximos días.
Temas de la nota
Lo más visto
Brazo oriental
Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
10 MESES DE PRISIÓN Y 14 DE LIBERTAD A PRUEBA
Condenaron a 24 meses al hacker que difundió datos de Orsi y vulneró webs del MSP, Mides y Dinacia
GIGANTE DEL COMERCIO MUNDIAL
Llegó a Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros y 14.000 contenedores
FUE DECLARADO RESERVADO
Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso
SUBASTA DE JND
Dejá tu comentario