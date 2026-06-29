El meteorólogo Nubel Cisneros prevé tiempo frío y con heladas en el comienzo de semana, pero sin lluvia hasta nuevo aviso.
Comienzo de semana frío, con heladas, pero sin lluvias; el pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo frío y con heladas en el comienzo de semana, pero sin lluvia hasta nuevo aviso. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta muy fría con restos de nubosidad en la costa sureste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con buena presencia de Sol, manteniendo bajas temperaturas en la noche.
El martes comienza muy frío con heladas y luego formación de bancos de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo escasamente nublado, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.
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El miércoles tendremos una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fría a fresca con pasaje de nubosidad en la noche inestabilizando las zonas costeras la frontera noreste.
Lunes 29
Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 3º
Martes 30
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º
Miércoles 1º de julio
Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 3º
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