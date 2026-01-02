RECIBÍ EL NEWSLETTER
A 10 KM DEL PUENTE INTERNACIONAL

Murió una uruguaya en un accidente de tránsito en la ruta 136 de Argentina cuando volvía al país

El accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este viernes en la ruta que une Gualeguaychú, en Argentina, con el puente internacional de Fray Bentos. Murió una uruguaya y un argentino que iba en el otro vehículo.

El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.

Una uruguaya oriunda de Fray Bentos murió este viernes de mañana en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 136 de Argentina, que une Gualeguaychú y el puente internacional San Martín en el departamento de Río Negro.

El corresponsal de Subrayado Daniel Rojas informa que la mujer, de 48 años, volvía a Uruguay en su vehículo cuando se produjo el accidente frontal con el auto que conducía un argentino, que también falleció en el lugar.

En ese otro vehículo el hombre iba con su pareja, embarazada, y un menor de edad. Ambos fueron derivados al hospital de Gualeguaychú.

El siniestro de tránsito ocurrió a unos 10 kilómetros del puente internacional, en un momento en el que llovía en toda la zona y la ruta se encontraba con mucha agua sobre el pavimento (ver foto).

La ruta 136 presenta un estado muy peligroso con acumulación de agua en largos tramos, informa el corresponsal de Subrayado, no tiene una adecuada banquina, y carece de un correcto mantenimiento, pese a ser una carretera internacional.

En el lugar trabajó personal de Gendarmería y bomberos de Argentina. El tránsito al puente San Martín estuvo más de 3 horas cortado, generando una fila de vehículos de más de 2 kilómetros de extensión.

Temas de la nota

