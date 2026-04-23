RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Murió una mujer que fue herida en una riña callejera: hay una imputada por homicidio

La agresora había sido imputada por lesiones graves dolosas, pero la carátula cambió y ahora es investigada por homicidio.

homicidio-maldonado-pelea

Murió este miércoles una mujer que había sido apuñalada por otra en una riña callejera. El caso es investigado ahora como homicidio.

La agresión ocurrió el 11 de abril, a las 8:17 de la mañana, en avenida Juan Antonio Lavalleja y avenida Batlle y Ordoñez. Las dos mujeres se agredían cuando una de las dos hirió a la otra con arma blanca.

En estado grave, la mujer herida fue trasladada a un centro asistencial y estuvo internada hasta este miércoles, cuando falleció en la tarde.

La agresora había sido imputada por lesiones graves dolosas, pero la carátula cambió y ahora es investigada por homicidio. Está en prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2047350702616293749&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: AFP. Operativo que permitió capturar a Sebastián Marset en Bolivia el 13 de marzo de 2026.
Caja fuerte del narco

Hallan un celular con "mucha información" en una caja fuerte de Sebastián Marset, dice ministro boliviano
cerca de joaquín suárez

Una mujer fue hallada muerta en un aljibe donde vive su expareja en Canelones: el hombre está detenido
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone: "Puedo asegurar que las AFAP no se están eliminando con esto, no se afectan las cuentas individuales, no se estatiza el sistema"
violencia en maldonado

Hombre insultó, golpeó mostradores y rompió una puerta de vidrio: episodio violento en policlínica en Piriápolis
Puente internacional fray bentos

Detenidos en la frontera: quisieron ingresar a Uruguay más de 10 placas de video ocultas en un auto

Te puede interesar

Orsi sobre combustibles: Está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor
"NOTICIAS NO SON MUY ALENTADORAS"

Orsi sobre combustibles: "Está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor"
Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Aljibe donde fue hallada la víctima.
cerca de joaquín suárez

Una mujer fue hallada muerta en un aljibe donde vive su expareja en Canelones: el hombre está detenido
Otro adolescente condenado por amenazas: deberá pedir disculpas y pasar por salones de su institución a explicar lo ocurrido
En montevideo

Otro adolescente condenado por amenazas: deberá pedir disculpas y pasar por salones de su institución a explicar lo ocurrido

Dejá tu comentario