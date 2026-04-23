Murió una mujer que fue herida en una riña callejera: hay una imputada por homicidio

Murió este miércoles una mujer que había sido apuñalada por otra en una riña callejera. El caso es investigado ahora como homicidio.

La agresión ocurrió el 11 de abril, a las 8:17 de la mañana, en avenida Juan Antonio Lavalleja y avenida Batlle y Ordoñez. Las dos mujeres se agredían cuando una de las dos hirió a la otra con arma blanca.

En estado grave, la mujer herida fue trasladada a un centro asistencial y estuvo internada hasta este miércoles, cuando falleció en la tarde.

La agresora había sido imputada por lesiones graves dolosas, pero la carátula cambió y ahora es investigada por homicidio. Está en prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2047350702616293749&partner=&hide_thread=false Murió una mujer que había sido apuñalada por otra en una riña callejera. El caso es investigado ahora como homicidio. pic.twitter.com/JaS93zDGkZ — Subrayado (@Subrayado) April 23, 2026

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