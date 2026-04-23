El comunicado de las AFAP en contra, y la posición del PIT-CNT a favor, tras cierre del Diálogo Social

Cuando faltan pocos días para que el gobierno de a conocer el documento final del Diálogo Social, con los cambios propuestos al sistema previsional (jubilaciones) la Asociación Nacional de AFAP (ANAFAP) emitió un comunicado de rechazo al contenido del acuerdo anunciado entre el gobierno y el PIT-CNT.

Las administradoras de fondos de ahorro previsional aseguran que se enteraron a través de la prensa sobre una recomendación de trasladar la administración de las cuentas individuales desde las AFAP a un ente estatal único.

Ante esto manifiestan que la mejora prometida para el trabajador que aporta a las AFAP “es inexistente”.

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Aseguran que los cálculos que ANAFAP presentó en el Diálogo Social “son contundentes”. “Aún eliminando toda estructura comercial y de atención al cliente de las AFAP, la mejora en la jubilación total del trabajador sería inferior al 1%”, dice el comunicado.

“Esto además implica que todo el costo actual sería absorbido por un nuevo ente estatal, que requeriría financiamiento a través de impuestos, tasas o mecanismos ideados para ese fin, o en su defecto, con más déficit”, agrega.

También señalan que el afiliado “dejaría de ser cliente y pasa a ser un usuario cautivo de un único organismo estatal”.

“Hoy una AFAP es una entidad del tipo fiduciario, donde es responsable directa frente a cada afiliado por la administración de sus ahorros”, dicen las empresas, y aseguran que con la propuesta surgida del Diálogo Social “el cliente pierde un vínculo jurídico directo como el que tiene al elegir su AFAP, donde hoy puede cambiarse y exigirle cuentas directamente o incluso ante el Banco Central del Uruguay”.

“Las AFAP operan bajo supervisión rigurosa, con estándares de servicio y de gestión auditables, sancionables e intervenibles. Como entidades privadas, han sido intachables gestoras de las cuentas de los clientes”, dice el comunicado.

Estatización

El punto número tres del comunicado de las AFAP indica que los cambios propuestos implican “una estatización” y sostienen que la medida es “un paso hacia una agenda que la ciudadanía ya rechazó con el 61% de los votos”, en referencia a la consulta popular del período pasado.

“ANAFAP valora la tarea llevada adelante por los integrantes del Diálogo Social como ámbito para fortalecer el sistema previsional. Hay muchas líneas de trabajo donde las administradoras estamos dispuestas a aportar como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, lo que está en discusión con esta propuesta no es nada de eso. Los 30 años del sistema muestran que invirtiendo el ahorro de nuestros afiliados a largo plazo, con rigor, profesionalismo y visión global, los uruguayos ganan, y ese es el compromiso de las AFAP”, concluye el comunicado.

La posición del PIT-CNT

El presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala dijo que del Diálogo Social surge como algo positivo “la reconquista del derecho formal de jubilarse a los 60 años” y “un rol superior del Estado en la forma de organización del pilar de ahorro individual”, esto es, en la cuenta personal que el trabajador tiene en una AFAP.