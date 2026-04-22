El presidente Orsi visitó este miércoles de mañana la nueva línea de producción de refrescos en lata de Coca-Cola, en la planta industria de Camino Carrasco, en Montevideo.
Orsi visitó nueva línea de producción de latas de refrescos en planta de Coca-Cola FEMSA
El presidente recorrió las obras en la planta industrial de Camino Carrasco. La empresa internacional hizo una inversión de 8,5 millones de dólares.
Orsi estuvo acompañado de los ministros de Trabajo Juan Castillo, de Industria Fernanda Cardona y de Ambiente Edgardo Ortuño.
Previo a la recorrida, la empresa Coca-Cola Femsa hizo una presentación de la obra, que implicó una inversión de 8,5 millones de dólares.
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La planta brinda 600 puestos de forma directa y alcanza a 9.000 trabajadores en toda la cadena, informó la compañía.
La empresa destacó que la producción de las nuevas latas es 100% nacional, con tecnología de última generación.
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