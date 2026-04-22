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MONTEVIDEO

Orsi visitó nueva línea de producción de latas de refrescos en planta de Coca-Cola FEMSA

El presidente recorrió las obras en la planta industrial de Camino Carrasco. La empresa internacional hizo una inversión de 8,5 millones de dólares.

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El presidente Orsi visitó este miércoles de mañana la nueva línea de producción de refrescos en lata de Coca-Cola, en la planta industria de Camino Carrasco, en Montevideo.

Orsi estuvo acompañado de los ministros de Trabajo Juan Castillo, de Industria Fernanda Cardona y de Ambiente Edgardo Ortuño.

Previo a la recorrida, la empresa Coca-Cola Femsa hizo una presentación de la obra, que implicó una inversión de 8,5 millones de dólares.

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La planta brinda 600 puestos de forma directa y alcanza a 9.000 trabajadores en toda la cadena, informó la compañía.

La empresa destacó que la producción de las nuevas latas es 100% nacional, con tecnología de última generación.

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