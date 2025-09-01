RECIBÍ EL NEWSLETTER

Murió un recluso en la madrugada en Punta de Riele; sindicato denuncia "inacción" y "abandono" del Estado

Funcionarios civiles penitenciarios reclaman por "medidas inmediatas" en las cárceles y se movilizan frente al Palacio Legislativo.

carcel-punta-de-rieles-torre-vigilancia

Un recluso murió este lunes en Punta de Rieles, por causas aún a determinar, indicaron desde el Ministerio del Interior y aclararon que no presentaba lesiones.

Fue el sindicato de funcionarios civiles penitenciarios el que denunció en un comunicado la muerte del recluso. “En la madrugada de hoy se constató el fallecimiento de una persona privada de libertad en la Unidad N.º 6. Este hecho se suma a la muerte ocurrida días atrás en la Unidad N.º 5, cárcel de mujeres, y a otra registrada en la Unidad N.º 1”, señalaron en un comunicado.

Los trabajadores denunciaron “inacción y el abandono del Estado” a las cárceles.

“Las cárceles del Uruguay se han convertido en escenarios de muerte y sufrimiento, mientras los discursos oficiales maquillan una realidad que golpea a diario. No hay una política penitenciaria seria, integral ni sostenida que trascienda los intereses partidarios”, señalaron.

Desde este lunes se instalaron frente al Palacio Legislativo, este martes se movilizan a mediodía, y aseguran que fueron “dejados de lado en el Presupuesto”. “A pesar de haber presentado al Ministerio del Interior un documento con propuestas concretas, el proyecto del Poder Ejecutivo ignora nuestra labor y destina recursos mínimos que no atienden los problemas estructurales”, afirman.

“Las muertes recientes evidencian con crudeza lo que venimos denunciando: la falta de recursos, de compromiso y de políticas serias agrava la emergencia penitenciaria y cobra vidas”, señala el texto, en el que exigen “medidas inmediatas”.

PENITENCIARIOS RECLAMOS
