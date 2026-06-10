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ESCUELA 187

Murió un niño en edad escolar por presunto caso de meningitis; ANEP trabaja con la comunidad educativa del menor

Desde ANEP indicaron que el Ministerio de Salud Pública realizó profilaxis entre el grupo de compañeros del niño fallecido y que se tomaron las medidas recomendadas.

niños-escolares

Un alumno de la Escuela 187 falleció por presunto caso de meningitis.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó profilaxis en el grupo al que concurría, informaron desde ANEP. Las clases fueron suspendidas por el velorio del menor, pero no por razones sanitarias, ya que no es lo recomendado, agregaron las fuentes. Sí se trabajó con el grupo y se realiza ventilación y limpieza de los espacios.

Además, Escuelas Disfrutables trabajará con la comunidad educativa ante el fallecimiento de su compañero.

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