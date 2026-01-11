RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Murió un niño de 10 años que estaba bajo el amparo del INAU; se encontraba internado en una clínica

"El niño está desde los dos años en el Inau; tenía una discapacidad y una patología en salud mental. Desde hacía dos años se encontraba en la Clínica Bulevar por indicación médica", indica el comunicado del Instituto del Niño y el Adolescente.

inau-cartel-logo-fachada-foco-uy

Un niño bajo el amparo del INAU murió este domingo en la Clínica Bulevar, que tiene convenio con la institución, en Montevideo.

Desde el Instituto del Niño y el Adolescente confirmaron que el menor "se encontraba aparentemente en buen estado de salud y sin ningún elemento que alertara de esta situación. Anoche fue a dormir normalmente y hoy de mañana, cuando se lo llamó para desayunar no reaccionaba. Se llamó a la emergencia que constató el fallecimiento".

Desde la institución señalaron que dieron aviso a la familia y le facilitaron los pasajes para viajar ya que son del departamento de Paysandú.

El INAU lleva adelante una investigación en dicha clínica.

