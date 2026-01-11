Un niño bajo el amparo del INAU murió este domingo en la Clínica Bulevar, que tiene convenio con la institución, en Montevideo.
Murió un niño de 10 años que estaba bajo el amparo del INAU; se encontraba internado en una clínica
"El niño está desde los dos años en el Inau; tenía una discapacidad y una patología en salud mental. Desde hacía dos años se encontraba en la Clínica Bulevar por indicación médica", indica el comunicado del Instituto del Niño y el Adolescente.
Desde el Instituto del Niño y el Adolescente confirmaron que el menor "se encontraba aparentemente en buen estado de salud y sin ningún elemento que alertara de esta situación. Anoche fue a dormir normalmente y hoy de mañana, cuando se lo llamó para desayunar no reaccionaba. Se llamó a la emergencia que constató el fallecimiento".
Desde la institución señalaron que dieron aviso a la familia y le facilitaron los pasajes para viajar ya que son del departamento de Paysandú.
El INAU lleva adelante una investigación en dicha clínica.
