Murió un motociclista que fue chocado desde atrás por el conductor de un vehículo que fugó en Rocha

Un motociclista de 22 años fue chocado en la ruta 9, a la altura del kilómetro 207, en el ingreso a la ciudad de Rocha.

Según la información a la que accedió Subrayado, la moto y un auto circulaban en el mismo sentido, hacia Chuy, cuando el vehículo atropelló al motociclista desde atrás.

Tras el impacto, el conductor de la moto terminó siendo golpeado de frente por un segundo auto que circulaba en dirección opuesta.

El vehículo que provocó el choque de atrás se dio a la fuga y ahora es buscado. En la zona hay cámaras que están siendo analizadas para intentar identificarlo. En el lugar trabajaba en la noche la Policía Científica.

Embed Dos accidentes de tránsito fatales ocurrieron este domingo en ruta 9 en Rocha.



En el último de ellos, un joven en moto murió y quien ocupaba el auto que lo atropelló, fugó. https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/1PcDGsgu7s — Subrayado (@Subrayado) April 19, 2026

Fue el segundo accidente fatal del día en ruta 9: en la tarde, un hombre murió tras un choque de atrás entre una moto y una camioneta, a la altura del kilómetro 275,500, en La Esmeralda. Según Policía Caminera, ambos vehículos iban en el mismo sentido y la camioneta estaba detenida por un problema de salud de uno de sus ocupantes cuando fue impactada. Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados graves y el conductor murió durante el traslado por las lesiones.