Orsi dice que no prevé cambios de impuestos "en el horizonte inmediato"

El presidente Yamandú Orsi aseguró este domingo que el gobierno no tiene previsto realizar cambios en impuestos en el corto plazo, luego de que el Frente Amplio comenzara a discutir propuestas para aumentar la recaudación .

“En nuestro presupuesto presentamos nuestra idea, tenemos que ceñirnos a estas cosas, no tenemos en el horizonte ningún planteo distinto ni inmediato. Nosotros como gobierno no tenemos planteado ningún cambio en ese sentido”, afirmó.

Las declaraciones ocurren mientras en la interna del Frente Amplio se analiza un documento técnico que propone ajustes en IVA, Imesi, impuestos a la renta personal y empresarial, y cambios en la carga sobre herencias de inmuebles, además de eventuales “impuestos verdes” para atender impactos ambientales y mejorar la recaudación.

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Gira en España y reuniones bilaterales

Orsi habló en la noche de este domingo cuando llegó al país tras su participación en la Cuarta Cumbre En defensa de la democracia en Barcelona, donde mantuvo reuniones con otros jefes de Estado y encuentros bilaterales.

“Me vengo con la sensación de que hay preocupación por que la democracia no se nos caiga, por ahora es el mejor sistema de gobierno que encontramos”, dijo.

El presidente destacó reuniones con los presidentes de España, México e Irlanda, así como contactos con jerarcas de Brasil por dificultades vinculadas a la leche en polvo. También visitó un centro tecnológico en Barcelona. “La súpercomputadora está dispuesta a trabajar inteligencia artificial con Uruguay, nos abrieron la puerta”, señaló.

Consejo de Ministros y agenda

Orsi encabezará este lunes a las 14:00 un Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, tras regresar al país en la noche del domingo. La última reunión había sido en marzo.

“Asumí con responsabilidad la idea de reunión de gabinete más seguido. Tenemos temas de turismo, sistema de cuidados, plan Más Barrio”, indicó.

En la reunión también se analizará la agenda internacional, incluida la misión del ministro de Economía, Gabriel Oddone, en Estados Unidos, donde se reunió en Washington con inversores, empresas y autoridades.

Además, el gobierno evaluará esta semana si corresponde un nuevo ajuste en el precio de los combustibles en mayo, luego del aumento de 7% aplicado en abril por la suba del petróleo en el contexto de la guerra en Oriente Medio.