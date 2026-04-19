Orsi regresa desde España este domingo y reúne al Consejo de Ministros el lunes

El presidente Yamandú Orsi encabezará este lunes a las 14:00 un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva , tras regresar en la noche del domingo desde Barcelona, donde participó de la Cuarta Cumbre En defensa de la democracia junto a otros mandatarios de izquierda.

La última reunión de este tipo había sido en mazo en marzo, en la que se presentó, entre otros temas, el proyecto de ley de empleo.

En la instancia también estará sobre la mesa la agenda internacional del gobierno, con el viaje de Orsi a España y la misión que hizo ministro de Economía, Gabriel Oddone, en Estados Unidos, donde mantuvo reuniones en Washington DC con inversores, empresas y autoridades.

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Además, las autoridades analizarán esta semana si corresponde un nuevo ajuste en el precio de los combustibles en mayo, luego del aumento de 7% aplicado en abril, en un contexto de suba del petróleo por la guerra en Oriente Medio, con el barril que pasó de 70 a más de 100 dólares.

La agenda del presidente este lunes comenzará a las 12:00 con la presentación del Plan Nacional de Cuidados en el auditorio del edificio anexo a Torre Ejecutiva. Más tarde, a las 18:30, participará de la conmemoración del 111° aniversario del Genocidio Armenio en la Iglesia Armonía, ubicada en Carlos María Ramírez 840, en Montevideo.