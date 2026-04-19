Un hombre mayor de edad murió este sábado tras un accidente de tránsito en ruta 9, a la altura del kilómetro 275,500, en La Esmeralda, departamento de Rocha.
Murió un motociclista tras chocar contra una camioneta en ruta 9 en Rocha
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 275,500 de la ruta 9, en La Esmeralda.
Según la información primaria otorgada por Policía Caminera, se trató de un choque de atrás entre una camioneta y una moto que circulaban en la misma dirección.
La camioneta había detenido su marcha por un problema de salud de uno de sus ocupantes y la moto la impactó.
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Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados en estado grave, pero el conductor murió durante el traslado como consecuencia de las lesiones.
De momento, la Policía Caminera no ha brindado edad de la víctima ni otros detalles sobre lo ocurrido.
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