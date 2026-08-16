Un hombre en moto murió este domingo de mañana tras un accidente ocurrido en el kilómetro 76 de la ruta 31, en la zona del puente Valentín Grande (Salto).
Murió un motociclista al sufrir un accidente en la ruta 31 en Salto
El hombre fue encontrado inconsciente junto a su moto y los médicos constataron su fallecimiento en el lugar. Las circunstancias de lo ocurrido están bajo investigación.
El accidente ocurrió próximo a las 06:20. Un llamado al Servicio 911 alertó sobre lo ocurrido y al lugar concurrieron efectivos policiales y médicos en una ambulancia de la policlínica local.
El hombre fue localizado inconsciente sobre el puente, próximo a la moto. El personal médico constató su fallecimiento en el lugar.
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En primera instancia, Policía Caminera informó que el motociclista chocó contra la baranda del puente. Las circunstancias del accidente están bajo investigación.
Por disposición de la Fiscalía de Turno, Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.
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