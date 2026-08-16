RECIBÍ EL NEWSLETTER
puente valentín

Murió un motociclista al sufrir un accidente en la ruta 31 en Salto

El hombre fue encontrado inconsciente junto a su moto y los médicos constataron su fallecimiento en el lugar. Las circunstancias de lo ocurrido están bajo investigación.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía de Salto. Ruta 31, km 76, zona de puente Valentín Grande (Salto).

Foto: Policía de Salto. Ruta 31, km 76, zona de puente Valentín Grande (Salto).

Un hombre en moto murió este domingo de mañana tras un accidente ocurrido en el kilómetro 76 de la ruta 31, en la zona del puente Valentín Grande (Salto).

El accidente ocurrió próximo a las 06:20. Un llamado al Servicio 911 alertó sobre lo ocurrido y al lugar concurrieron efectivos policiales y médicos en una ambulancia de la policlínica local.

El hombre fue localizado inconsciente sobre el puente, próximo a la moto. El personal médico constató su fallecimiento en el lugar.

Foto: Inf Central, cedida a Subrayado.
Seguí leyendo

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas graves tras accidente en ruta 19, cerca de Chuy
Foto: Policía de Salto. Ruta 31, km 76, zona de puente Valentín Grande (Salto).

Foto: Policía de Salto. Ruta 31, km 76, zona de puente Valentín Grande (Salto).

En primera instancia, Policía Caminera informó que el motociclista chocó contra la baranda del puente. Las circunstancias del accidente están bajo investigación.

Por disposición de la Fiscalía de Turno, Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. Policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo.
homicidios en montevideo

Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron asesinados a tiros en Villa García
pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
crisis tricolor

Jorge Bava no seguirá siendo el entrenador de Nacional: el club lo comunicará este domingo
DOS EMPLAZADOS

Desarticularon puestos que vendían cigarrillos de contrabando en 8 Octubre e incautaron mercadería por casi $7 millones
ruta cortada

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas graves tras accidente en ruta 19, cerca de Chuy

Te puede interesar

Foto: FocoUy, archivo.
agenda para vacunar

Vacunación contra el meningococo: este lunes se habilitan 15.000 nuevos cupos en Montevideo y Canelones
Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet para gran parte del país por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Foto: Subrayado. Policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo.
homicidios en montevideo

Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron asesinados a tiros en Villa García

Dejá tu comentario