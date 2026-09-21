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SORIANO

Murió un hombre tras ser atacado por un enjambre de abejas en Soriano mientras trabajaba en el campo

Un apicultor explicó que durante esta época, con más floración por cultivos en la región, "las abejas se ponen un poco más agresivas".

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Un hombre falleció tras ser atacado por un enjambre de abejas. El episodio ocurrió en el departamento de Soriano.

"Se trata de una persona mayor que como lo cotidiano de cualquier actividad del día en el tambo salió a armar la parcela para el ganado y fue atacado por abejas. Eso generó una reacción. Alcanzó a llamar a la familia, pero cuando llegaron lo encontraron desvanecido y lo llevaron al centro de asistencia", explicó Néstor Causa, apicultor de Soriano.

Eran más de 50 abejas y el hombre tenía alergia.

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El apicultor agregó que durante esta época, con más floración por cultivos en la región, "las abejas se ponen un poco más agresivas".

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