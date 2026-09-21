Murió un hombre tras ser atacado por un enjambre de abejas en Soriano mientras trabajaba en el campo

"Se trata de una persona mayor que como lo cotidiano de cualquier actividad del día en el tambo salió a armar la parcela para el ganado y fue atacado por abejas. Eso generó una reacción. Alcanzó a llamar a la familia, pero cuando llegaron lo encontraron desvanecido y lo llevaron al centro de asistencia", explicó Néstor Causa, apicultor de Soriano.