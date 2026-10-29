RECIBÍ EL NEWSLETTER
LOS ÁNGELES

Murió Patrick Stewart, actor de "Viaje a las estrellas" y "X-Men"; tenía 86 años

El comunicado sobre el fallecimiento indica que luchaba contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

AFP

AFP

El actor británico Patrick Stewart, que se convirtió en una gran estrella de Hollywood gracias a sus papeles en las franquicias de "Viaje a las estrellas" y "X-Men", murió a los 86 años, según un comunicado oficial difundido el jueves.

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", indicó el comunicado.

"Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros", agregó el comunicado.

El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, donde labró una aclamada carrera actoral.

Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del capitán Jean-Luc Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación" y el del profesor Charles Xavier en varias películas de "X-Men" y otras producciones relacionadas de Marvel.

"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines más remotos del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise", destacó el texto.

A bordo de la Enterprise

Stewart tenía 47 años cuando fue elegido para interpretar a Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación". El papel se convirtió en su vía hacia la fama y la fortuna.

Sin embargo, su traslado a Estados Unidos en 1987 fue recibido inicialmente con desdén por medios como Los Angeles Times, que lo calificó de "actor británico shakespeariano desconocido".

Stewart dijo posteriormente que le ofendieron las insinuaciones de que estaba "rebajándose" al pasar a la televisión estadounidense. En una ocasión afirmó que sus credenciales shakespearianas eran "una preparación para sentarse en la silla de capitán de la Enterprise".

El actor obtuvo aún más reconocimiento en la gran pantalla con numerosas películas de la saga "X-Men", debutando en el año 2000 como el profesor Charles Xavier, fundador y mentor del equipo de superhéroes mutantes.

"Durante más de 25 años aportó gravedad y profundidad al papel, ganándose seguidores en todo el mundo y ayudando a transformar para siempre la narrativa de los superhéroes", afirmó el jueves Marvel.

Su veterano compañero de reparto Hugh Jackman, que interpretó a Wolverine, recordó a Stewart como "uno de los grandes del teatro y la pantalla" y como "un amigo y un hombre extraordinario".

Stewart hará su última aparición cinematográfica en pantalla como el profesor Xavier en "Vengadores: Doomsday", cuyo estreno está previsto para diciembre.

Nombrado caballero en 2010, Stewart se casó tres veces: con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, entre ellos Daniel, que también es actor; brevemente con la productora de "Viaje a las estrellas" Wendy Neuss, y más recientemente con la cantante estadounidense Sunny Ozell, 38 años menor

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
FALLO INTERNACIONAL

Uruguay ganó demanda de Aratirí y Díaz apuntó contra "los agoreros de la oposición"; nombró a Lacalle Pou
NUEVO PROGRAMA DEL MIDES

El Mides llevará al campo a personas que viven en la calle, en un proyecto de convivencia y trabajo que será voluntario
MÁS DE CIEN PROPUESTAS Y ARTISTAS

Nueva edición del festival gastronómico Degusto este viernes, sábado y domingo en el Parque Grauert
accidente aéreo

Accidente entre dos aviones de acrobacia dejó un piloto muerto en Guazuvirá, Canelones
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Se complican las condiciones para el fin de semana", anunció Nubel Cisneros y destacó aumento de las temperaturas

Te puede interesar

En la foto de la izquierda, la puerta del baño donde se escondió Migales y hacia la que dispararon los sicarios. A la derecha, el arma utilizada por uno de los delincuentes y que fue dejada en la vía pública.  video
AVANZA LA INVESTIGACIÓN

Narco uruguayo asesinado en Argentina: en Uruguay ofrecían 500 mil dólares por su muerte
Lustemberg firmó ordenanza para que mamografías pasen a ser gratuitas para mujeres de 40 a 74 años video
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Lustemberg firmó ordenanza para que mamografías pasen a ser gratuitas para mujeres de 40 a 74 años
Joyería uruguaya realizó la medalla oficial para la visita del papa León XIV; donó 230 y sacó una edición limitada a la venta video
MONTEVIDEO

Joyería uruguaya realizó la medalla oficial para la visita del papa León XIV; donó 230 y sacó una edición limitada a la venta

Dejá tu comentario