Murió Patrick Stewart, actor de "Viaje a las estrellas" y "X-Men"; tenía 86 años

El actor británico Patrick Stewart, que se convirtió en una gran estrella de Hollywood gracias a sus papeles en las franquicias de "Viaje a las estrellas" y "X-Men", murió a los 86 años, según un comunicado oficial difundido el jueves.

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", indicó el comunicado.

"Su voz sonora y su talento singular serán para siempre sinónimos de interpretaciones imborrables en todos los géneros", agregó el comunicado.

El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, donde labró una aclamada carrera actoral.

Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del capitán Jean-Luc Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación" y el del profesor Charles Xavier en varias películas de "X-Men" y otras producciones relacionadas de Marvel.

"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines más remotos del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise", destacó el texto.

A bordo de la Enterprise

Stewart tenía 47 años cuando fue elegido para interpretar a Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación". El papel se convirtió en su vía hacia la fama y la fortuna.

Sin embargo, su traslado a Estados Unidos en 1987 fue recibido inicialmente con desdén por medios como Los Angeles Times, que lo calificó de "actor británico shakespeariano desconocido".

Stewart dijo posteriormente que le ofendieron las insinuaciones de que estaba "rebajándose" al pasar a la televisión estadounidense. En una ocasión afirmó que sus credenciales shakespearianas eran "una preparación para sentarse en la silla de capitán de la Enterprise".

El actor obtuvo aún más reconocimiento en la gran pantalla con numerosas películas de la saga "X-Men", debutando en el año 2000 como el profesor Charles Xavier, fundador y mentor del equipo de superhéroes mutantes.

"Durante más de 25 años aportó gravedad y profundidad al papel, ganándose seguidores en todo el mundo y ayudando a transformar para siempre la narrativa de los superhéroes", afirmó el jueves Marvel.

Su veterano compañero de reparto Hugh Jackman, que interpretó a Wolverine, recordó a Stewart como "uno de los grandes del teatro y la pantalla" y como "un amigo y un hombre extraordinario".

Stewart hará su última aparición cinematográfica en pantalla como el profesor Xavier en "Vengadores: Doomsday", cuyo estreno está previsto para diciembre.

Nombrado caballero en 2010, Stewart se casó tres veces: con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, entre ellos Daniel, que también es actor; brevemente con la productora de "Viaje a las estrellas" Wendy Neuss, y más recientemente con la cantante estadounidense Sunny Ozell, 38 años menor

FUENTE: AFP