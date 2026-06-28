Murió niño de 10 años por enfermedad meningocócica en Montevideo; Ministerio de Salud Pública descarta brote

Un niño de 10 años murió en las últimas horas por enfermedad meningocócica en Montevideo. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública pretenden reforzar la vacunación contra la meningitis.

El caso ingresó el viernes, como "meningococcemia, lo que habitualmente conoce la gente como púrpura fulminante. Es una de las formas de manifestación invasiva de la enfermedad meningocócica,. Lamentablemente el desenlace fue fatal", indicó el director departamental de Salud de Montevideo, Joaquín Mauvezin.

El Ministerio de Salud Pública realiza seguimiento epidemiológico del caso y se hizo quimioprofilaxis para tratar a los contactos. "Es importante aclarar que no estamos ante un brote de la enfermedad", subrayó Mauvezin.

"El meningococo es una enfermedad causada por la bacteria neisseria meningitidis, que se transmite por secreciones respiratorias de persona a persona, que puede existir casos de ser un portador sano que contagia a niños o a personas vulnerables", indicó.

Hay 19 casos confirmados en lo que va del año, de los cuales cuatro fueron mortales. "Este último caso de desenlace fatal todavía no se cuenta en la estadística, hasta no contar con la serotipificación, por más que todo indica y nos hace pensar que sí se trata de un meningococo. Ese número de casos para la semana epidemiológica es levemente superior al del año pasado, pero inferior al 2024.

Para evitar la propagación es fundamental la vacunación. Desde el año pasado es gratuita para menores de 2 años y niños de 11 años.

"Es importante estimular a la vacunación, sobre todo la población de 11 años, que todavía no tiene coberturas vacunales satisfactorias, y para eso se convocó a la comisión nacional asesora de vacunas de forma extraordinaria para este miércoles, para con todos los técnicos que la conforman, poder diseñar una estrategia de vacunación e intensificar el plan de vacunación", señaló Mauvezin.