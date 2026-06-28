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PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Domingo frío, con lluvias y lloviznas aisladas durante gran parte del día: mirá el pronóstico

La tarde seguirá fría a fresca con abundante nubosidad. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Este domingo 28 de junio la mañana comenzó fría y con mucha nubosidad, generando lluvias y lloviznas aisladas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde continuará fría a fresca, con abundante nubosidad y persistencia de lluvias y lloviznas aisladas. Hacia la noche se espera una mejora por el suroeste, acompañada de un descenso de temperatura.

Las temperaturas máximas se mantendrán bajas en todo el país durante la jornada.

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En el sur, la máxima prevista es de 14 °C y la mínima de 5 °C.

NORTE:
MÁX.: 15 °C
MÍN.: 3 °C

SUR:
MÁX.: 14 °C
MÍN.: 5 °C

ESTE:
MÁX.: 14 °C
MÍN.: 5 °C

OESTE:
MÁX.: 14 °C
MÍN.: 3 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 11 °C
MÍN.: 6 °C

Para el lunes, Cisneros prevé una mañana muy fría con restos de nubosidad sobre la costa sureste, manteniendo condiciones inestables durante las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con cielo parcialmente nublado, mientras que en la noche se espera un marcado descenso de temperatura.

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