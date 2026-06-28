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MONTEVIDEO

Un hombre en situación de calle murió en el Prado; Mides indicó que relevan información sobre el caso

"En el ámbito del SINAE estamos todos los organismos involucrados relevando información para determinar la trayectoria y situación en la que se encontraba la persona", comunicó el Mides.

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Investigan la muerte de un hombre de 49 años en el Prado. Información policial señala que estaba en situación de calle.

De acuerdo a información primaria, el hombre llegó al lugar y se acostó con una manta debajo de un techo de un local comercial en la calle Joaquín Suárez esquina Ruy Barboza. Al percatarse que no se movía, llamaron a la Policía.

El hombre no tiene antecedentes penales. No presenta lesiones.

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"Al momento tenemos la información de un fallecido en vía pública, sin datos verificados sobre las circunstancias. En el ámbito del SINAE estamos todos los organismos involucrados relevando información para determinar la trayectoria y situación en la que se encontraba la persona. También la Policía Nacional está investigando las circunstancias", señalaron desde el Ministerio de Desarrollo Social.

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