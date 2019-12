Murió Marie Fredriksson, cantante de Roxette

"Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más grandes y queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre", escribió Dimberg en un comunicado de prensa.

Fredriksson experimentó un tremendo éxito junto con Per Gessle, su socio en Roxette.

El grupo vendió 75 millones de discos en todo el mundo, según datos oficiales.

"Todo mi amor por ti y tu familia. Las cosas nunca serán iguales", escribió Gessle.

Roxette se formó en 1986 y tocó en su último concierto en 2016. Son conocidos por clásicos como "Debe haber sido amor", "The Look", "Joyride" y "Listen to your heart", por nombrar algunos.

Encabezaron la cartelera estadounidense cuatro veces y tuvieron un total de 19 canciones en la lista de los 40 principales del Reino Unido.

Desde el 11 de setiembre de 2002 Frediksson estaba diagnosticada con cáncer cerebral.

Desde entonces, se sometió a centenares de tratamientos.

La periodista Helena Von Zweigbergk describió ese sufrimiento en“Listen to my heart“, título elegido en honor a uno de los éxitos de la banda.

Tuvo que enfrentarse a una gran dosis de medicamentos, sesiones de radioterapia, complejas operaciones.

Había olvidado las letras de sus canciones y nunca más pudo volver a escribir correctamente a causa de los tratamientos.

También tuvo problemas visuales en el ojo derecho, auditivos, motores de orientación y memoria.

Pese a ello, la artista se recuperó y no interrumpió su actividad.

En 2004, Marie editó el disco "The Change" en inglés en el que cuenta su experiencia con la enfermedad. Los médicos no le daban más de un año de sobrevida.

En 2007, Marie vuelve a la escena musical, interpretando cuatro canciones en el álbum debut de su esposo, Mikael Bolyos, A Family Affair.

En 2011, volvió Roxette con el single "She's Got Nothing On (But The Radio)" que forma parte del álbum Charm School.

El 19 de abril de 2016, se anunció la cancelación de la gira mundial por el 30 aniversario del grupo debido a los problemas de salud de la cantante,

“Las dificultades de la vida no terminan nunca. No se puede vivir sin dolor. Pero, aún así, también reconoce momentos de felicidad. Ahora aprendí a alegrarme por las pequeñas cosas. Un rayo de sol, ver cómo brotan las hojas en los árboles, un bocadito de paté. Por fin creo que me reconcilié con la idea de que padezco una lesión, consecuencia de la radiación, y que tengo que vivir con ella”, contó en una entrevista reciente.

Desde los 10 años Marie mostraba su talento para la música. En su juventud, formó dos bandas: "Strul" y "Mamas Barn"