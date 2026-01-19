Murió a los 93 años Valentino, el diseñador italiano

El diseñador italiano Valentino Garavani murió a los 93 años, informó este lunes la agencia italiana ANSA.
El legendario diseñador murió en su casa de Roma.
Este legendario diseñador murió en su casa de Roma, reportó la agencia, citando a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti.
Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.
Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino derrochaba lujo hasta el último detalle de su impecable peinado y su bronceado color caramelo.
FUENTE: AFP.
