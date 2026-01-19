RECIBÍ EL NEWSLETTER
Murió a los 93 años Valentino, el diseñador italiano

El legendario diseñador murió en su casa de Roma.

Foto: AFP. &nbsp;Valentino Garavani.

El diseñador italiano Valentino Garavani murió a los 93 años, informó este lunes la agencia italiana ANSA.

Este legendario diseñador murió en su casa de Roma, reportó la agencia, citando a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti.

Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino derrochaba lujo hasta el último detalle de su impecable peinado y su bronceado color caramelo.

FUENTE: AFP.

