Murió Gustavo Guillén, galán de telenovelas con 30 años de trayectoria

En los últimos tiempos posteaba algunas reflexiones de actualidad: "Tiempos de Cambio. Momento trascendental en la historia de la humanidad. Él llegó para quedarse un rato largo. Nada será como lo tenías pensado, organizado o deseado. Todo cambiará si realmente te lo propones, sin miedos, sin prejuicios, siendo más humanos y solidarios. ¡Esto también pasará!"

La música era otra de sus pasiones. Fue cantante y baterista de la banda "Fuera de peligro" que recreaba old hits.

Guillén se hizo conocido por participar de varios teleteatros exitosos en los años 80 y fue compañero de la artista trans uruguaya Abigail Pereira en el ciclo "Bailando por un sueño" conducido por Marcelo Tinelli.

Nacido el 30 de junio de 1962 en Buenos Aires, Gabriel Gustavo Dasso -tal su verdadero nombre- debutó en La cuñada, tira protagonizada por María Valenzuela, Daniel Fanego y Gustavo Garzón en 1987

Su carrera transcurrió fundamentalmente en televisión tanto en comedia como en drama. Participó de Sin marido (1988), Amándote II (1990), Manuela (1991), Perla negra (1994), Dulce Ana (1995), Los ángeles no lloran (1996), Ricos y Famosos (1997), Muñeca Brava (1998), Chiquititas (2000), 099 Central (2002), Mil millones (2002), La niñera (2004), Casados con hijos (2006), Collar de esmeraldas (2006), Solamente vos (2013) y Quiero vivir a tu lado (2017), entre otras tiras.

En la última década también incursionó en el teatro. Asesíname dulcemente (2008) y La lengua de los amantes (2011) fueron algunas puestas que lo tuvieron como actor.

En 2007, la producción de "Bailando por un sueño" convocaron a Guillén para participar junto a una desconocida artista trans uruguaya. Era Abigail Pereira, quien entonces hacía sus primeras armas en el mundo de la televisión.

Guillén y Pereira se comprometieron con el baile, pero también con el sueño de una joven llamada Ayelén. Llegaron a las finales del certamen y la popularidad de Guillén llegó hasta lo más alto en toda su carrera.

gustavo guillen.jpg

Desde Miami, Abigail escribió en Facebook un recuerdo para su amigo y mentor.

"Siempre te recordaré con todo lo inmenso de mi corazón. Yo, que soy de tener palabras, me ahogué de un suspiro cuando llamé a tu celular y nadie me respondió", comienza el texto, dando cuenta de lo sorpresiva de la muerte de Guillén.

"Quienes conocen nuestra historia saben por qué vos sos y serás en mi corazón el ser más amoroso de todos".

"A vos nadie te tenía que enseñar lo que era tolerancia e inclusión, porque vos lo demostraste desde el día uno. Hoy el mundo se pierde de tenerte entre nosotros, pero ya haremos grandes giras juntos, cuando nos volvamos a encontrar", continúa.

Y finaliza: "Quien no lo sepa, este hombre me devolvió las ganas de vivir y creer en mí. Este hombre y amigo me enseñó a soñar más y a resistir. Este hombre se preocupó por mí hasta por la pandemia. Este señor, llamado Gustavo Guillén, tiene el corazón enorme. Y nuestra conexión fue, es y será eterna. Descansá en paz, amigo de mi corazón".