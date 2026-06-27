Murió el piloto que chocó con su avióneta contra un rascacielos de Pekín

La colisión el viernes de una avióneta contra los rascacielos más alto de Pekín provocó un muerto, el piloto, y 13 heridos, indicaron el sábado las autoridades, sin precisar las causas del incidente inusual.

Es la primera confirmación oficial del incidente, después de que la víspera varios internautas publicaran videos en donde se ven restos del aparato al pie de la torre Citic, de 528 metros de altura.

"El 26 de junio a las 17H55 (...), una aeronave deportiva ligera monomotor biplaza chocó durante su vuelo con un edificio de gran altura. El piloto, única persona a bordo, murió. 13 personas resultaron heridas in situ", indicaron en la red social WeChat las autoridades del distrito pekinés de Chaoyang, donde se produjeron los hechos.

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"Ls servicios competentes prosiguen con su investigación sobre las circunstancias del incidente", añadió el comunicado.

La torre Citic cuenta con 108 plantas y tiene capacidad para unos 12.000 empleados. Se encuentra en un barrio de negocios en el este de la capital china, muy cerca del edificio de la televisión pública, CCTV.

El incidente llamó la atención en una ciudad como Pekín, sometida a medidas de seguridad muy estrictas.