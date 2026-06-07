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ACTUALIZACIÓN INCENDIO

Murió el joven que fue rescatado con importantes quemaduras de vivienda de Casavalle; la mujer está en el Cenaque

El incendio que dejó pérdidas totales también afectó a tres menores de 3, 16, y 4 años y a otra de 25 que se encontraban en la vivienda.

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Murió el joven de 24 años que sufrió quemaduras de entidad tras el incendio de una vivienda en la noche de este sábado.

La mujer que fue rescatada junto a él y que sufrió importantes quemaduras, se encuentra internada en el Cenaque.

La vivienda de la calle Antillas en el barrio Casavalle sufrió pérdidas totales.

Foto: Subrayado. Ciudad del Plata, San José.
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Una joven de 19 años fue asesinada en Ciudad del Plata y hay un hombre de 21 años detenido

El caso

Efectivos de Zona Operacional III concurrieron a la vivienda tras recibir un llamado por un incendio de gran dimensión en la misma.

Al llegar al lugar junto a personal de Bomberos, constataron una importante concentración de humo a los fondos donde se encontraba dicha vivienda.

La mujer de 53 años y el hombre de 24 años se encontraban conscientes, pero con múltiples quemaduras de entidad en todo el cuerpo, por lo que fueron derivados a un centro de salud.

En la escena trabajó una unidad de emergencia médico que brindó asistencia a otras víctimas, tres menores de 3, 16, y 4 años y a otra de 25 que se encontraban en la vivienda.

Todas fueron diagnosticados con inhalación de humo y fueron dadas de alta en el lugar.

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