Murió el joven que fue rescatado con importantes quemaduras de vivienda de Casavalle; la mujer está en el Cenaque

Murió el joven de 24 años que sufrió quemaduras de entidad tras el incendio de una vivienda en la noche de este sábado.

La mujer que fue rescatada junto a él y que sufrió importantes quemaduras, se encuentra internada en el Cenaque.

La vivienda de la calle Antillas en el barrio Casavalle sufrió pérdidas totales.

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El caso

Efectivos de Zona Operacional III concurrieron a la vivienda tras recibir un llamado por un incendio de gran dimensión en la misma.

Al llegar al lugar junto a personal de Bomberos, constataron una importante concentración de humo a los fondos donde se encontraba dicha vivienda.

La mujer de 53 años y el hombre de 24 años se encontraban conscientes, pero con múltiples quemaduras de entidad en todo el cuerpo, por lo que fueron derivados a un centro de salud.

En la escena trabajó una unidad de emergencia médico que brindó asistencia a otras víctimas, tres menores de 3, 16, y 4 años y a otra de 25 que se encontraban en la vivienda.

Todas fueron diagnosticados con inhalación de humo y fueron dadas de alta en el lugar.