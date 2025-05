Murió el expresidente José Mujica este martes a los 89 años; lo comunicó el presidente Orsi

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OrsiYamandu/status/1922369763457593477&partner=&hide_thread=false Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025

Durante su mandato destacaron la aprobación de leyes como la del interrupción voluntaria del embarazo, en el 2012, la del matrimonio igualitario en 2013 y ese mismo año la legalización de la marihuana. Además, Mujica impulsó y llevó a cabo en su gobierno la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) en el 2012, y el Plan Juntos, en 2011. En 2012, fue la declaración del 30 de abril como Día del Trabajador Rural.

Además de la Presidencia de la República, José Mujica fue diputado y senador, y ocupó el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008, en el gobierno de Tabaré Vázquez. En 2018, tras volver a ser electo como senador en 2014, renunció al cargo. Así, continuó la actividad política como militante y dirigente del MPP.

Mujica fue uno de los principales líderes políticos del país, y un referente internacional en la izquierda occidental.

Fue integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y estuvo detenido en cuatro momentos. Los dos que más resaltan en su biografía son en 1971, cuando durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco fugó de la cárcel de Punta Carretas, junto a otros 106 guerrilleros del MLN, entre los que estaban Eleuterio Fernández Huidobro y Raúl Sendic. Para escapar, cavaron un túnel desde la cárcel hasta una casa que estaba cerca. Y en 1972, cuando fue prisionero hasta 1985.

En 2005 se casó con Lucía Topolansky, pero estaban juntos desde antes de la dictadura militar.

El expresidente había anunciado el 29 de abril de 2024 que padecía cáncer de esófago y que comenzaría el tratamiento para la enfermedad. En ese momento, manifestó su voluntad de “seguir militando” y así lo hizo.

"En mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa", dijo el frenteamplista.

En paralelo, continuó participando de la vida política. Entre las actividades que marcaron su agenda estuvo la campaña para las elecciones nacionales, en las que apoyó al ahora presidente Yamandú Orsi. También frecuentó actos y el 9 de diciembre, durante la cumbre del Mercosur que se desarrolló en Montevideo, el exmandatario recibió la visita de líderes de la región como el presidente colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, de quienes recibió condecoraciones.

En octubre, Mujica participó del acto de cierre de campaña del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector que fundó en 1989 y lideraba. El 26 de marzo, del acto por los 54 años del primer acto del Frente Amplio, donde se mostró visiblemente emocionado.

Tras el tratamiento contra el cáncer y como consecuencia, padeció problemas de salud consecuentes en su esófago que le dificultaron la alimentación, y lo llevaron a internaciones y la colocación de un stent el 29 de diciembre.

En enero, junto a su médica de cabecera Raquel Pannone, informó de una metástasis y dijo que buscaría pasar sus últimos meses en la chacra, tranquilo.

“Me estoy muriendo”, dijo ese día. “¡Soy un viejo en el final! ¡Ya está! Lo único que quiero ahora es despedirme”, agregó Mujica, y agregó más adelante: “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”.

De todos modos, Mujica siguió enviando mensajes, recibiendo visitas, desde artistas como el puertorriqueño Residente a políticos como el presidente de Chile, Gabriel Boric.

"Después unos tiran más y otros menos, porque no somos ladrillos, somos diferentes. Pero todos sabemos que hay demasiada gente que no tiene ninguna oportunidad en la vida. Por eso nos decimos que somos de izquierda. Pero no somos de izquierda ni de derecha, somos humanistas, pensamos lo que le conviene al futuro de la humanidad y nos vamos a morir soñando con eso", dijo José Mujica ante la presencia del mandatario chileno.