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Thomas Silva, el ciclista uruguayo que empezó en Maldonado, abandonó, volvió e hizo historia en Italia

Este domingo conservó su primer lugar de la general, en la carrera que se corre en Europa.

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Se inventó la bicicleta. El medio de transporte personal luego se transformó en uno de competencia. Se Inventaron míticas carreras. La Lieja-Bastoña-Lieja, la Decana, el Tour de France, el Giro de Italia, la Vuelta a España y la más antigua de Sudamérica, la Vuelta Ciclista del Uruguay.

Thomas Silva. Foto: AFP
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El uruguayo Thomas Silva sigue líder del Giro tras una tercera etapa ganada por Magnier

Entre miles, dejaron su marca Atilio François. Walter Moyano, Federico "El Grande", José Asconeguy, Milton Wynants y Jorge Bravo.

La geografía uruguaya y la genética de los ciclistas han sido factores determinantes para poder ingresar en los circuitos europeos de elite.

Thomas Silva, entre las bandas sonaras de semana de Carnaval y Turismo desde los 5 años pedaleó en Maldonado. A Los 11 dejó para jugar al fútbol pero volvió. A los 17 compitió en España y en el Mundial Jr. por Uruguay

En Europa siguió persiguiendo su objetivo con buenos resultados. En 2023, el sueño se hizo la realidad en el Caja Rural Amateur. Luego, pasó al equipo profesional y desde enero de 2026 es parte del Astana, equipo patrocinado por el gobierno de Kazajistán.

El 8 de mayo hizo historia al ser el primer uruguayo en participar en el Giro de Italia, 24 horas después, entre realidad y fantasía, cumplió los sueños de miles que a lo largo de la vida pedalearon bajo lluvia, extremo calor, f´rio y viento.

Gano la segunda etapa del Giro y se puso la "maglia rosa" de líder, la que mantuvo finalizada la tercera etapa para ser el líder de la clasificación general.

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