El Partido Colorado propone que el presidente Orsi visite a Donald Trump en la Casa Blanca

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, adelantó a Subrayado que le pedirán al presidente Yamandú Orsi que gestione y concrete una visita a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

El tema fue analizado este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, y allí se resolvió transmitir la iniciativa en notas que se enviarán a la Presidencia de la República, a la Cancillería y a la embajada de Estados Unidos en Montevideo.

Ojeda dijo que así como Orsi visitó China y se reunió con el mandatario Xi Jinping, debe hacer lo mismo con el presidente de Estados Unidos.

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La propuesta surge días después de la visita que Orsi hizo a un portaaviones de la marina de Estados Unidos ubicado cerca de las costas uruguayas, en aguas internacionales.

Esa visita fue el sábado 2 de mayo, y generó críticas dentro del Frente Amplio, por ejemplo el Partido Comunista, y también en el PIT-CNT.

En tanto, fue destacada como positiva por la oposición, en particular por el senador Ojeda, que también visitó el portaaviones invitado por la embajada de Estados Unidos el domingo 3 de mayo.