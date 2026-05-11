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ENVIARÁN NOTA A PRESIDENCIA Y LA EMBAJADA

El Partido Colorado propone que el presidente Orsi visite a Donald Trump en la Casa Blanca

El Partido Colorado enviará notas con esta propuesta a Presidencia, Cancillería y a la embajada de Estados Unidos. Andrés Ojeda dijo que Orsi debe reunirse con Trump, como lo hizo con Xi Jinping.

Andrés Ojeda, PC.

Andrés Ojeda, PC.

Andrés Ojeda, PC.

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, adelantó a Subrayado que le pedirán al presidente Yamandú Orsi que gestione y concrete una visita a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.

El tema fue analizado este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, y allí se resolvió transmitir la iniciativa en notas que se enviarán a la Presidencia de la República, a la Cancillería y a la embajada de Estados Unidos en Montevideo.

Ojeda dijo que así como Orsi visitó China y se reunió con el mandatario Xi Jinping, debe hacer lo mismo con el presidente de Estados Unidos.

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La propuesta surge días después de la visita que Orsi hizo a un portaaviones de la marina de Estados Unidos ubicado cerca de las costas uruguayas, en aguas internacionales.

Esa visita fue el sábado 2 de mayo, y generó críticas dentro del Frente Amplio, por ejemplo el Partido Comunista, y también en el PIT-CNT.

En tanto, fue destacada como positiva por la oposición, en particular por el senador Ojeda, que también visitó el portaaviones invitado por la embajada de Estados Unidos el domingo 3 de mayo.

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