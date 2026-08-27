Medios de todo el mundo dieron a conocer la noticia de la muerte de Ruben Rada.
La muerte de Ruben Rada recorrió el mundo y medios de diversos países divulgaron la noticia
"Ícono de la música uruguaya", "referente del candombe y la música popular", son algunas de las expresiones en medios.
Los medios argentinos tienen amplia cobertura del fallecimiento del músico uruguayo. Es un país donde el artista vivió durante muchos años.
El Sol de México
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El velatorio de Ruben Rada en el Salón de los Pasos Perdidos: uruguayos dan el último adiós al artista
O Globo
Bio Bio Chile
El País de Madrid
TV 5 Monde
Swissinfo
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