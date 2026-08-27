"El más uruguayo de todos, pero con características inusuales", dijo Yamandú Orsi sobre Rada en su velorio

El presidente Yamandú Orsi está este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos, para acompañar a la familia de Ruben Rada en el velatorio, que se lleva a cabo hasta las 21:00 horas.

“Esto no para. Hay un clima de comunión, con un mensaje que fue claro: que el día que no estuviera había que hacer algo. Lo que nos pidió es que lo viviéramos con alegría el haber compartido todo lo que creó”, sostuvo el mandatario, que mencionó también un coro improvisado con baile incluido que se formó en el Palacio Legislativo, con las personas que pasaban.

Además, habló de la forma de ser de Rada, a quien conoció bastante. “Cercano y con un humor inusual, más para nosotros que somos medio apagaditos”, dijo y contó una anécdota en la que Rada cantó en un teatro coreano y que al principio "lo miraban raro", pero al final se contagiaron de su energía.

Seguí leyendo "El homenaje se lo va a hacer la gente": Orsi recordó a Ruben Rada, a horas de su fallecimiento

Para el presidente, es “una señal de comunión a través del arte. Es lo que se me ocurre, porque todos disfrutamos de Rada". En ese sentido, señaló que llegaba “a todas las generaciones y a todos los espectros”.

"Militares que estaban en el Congo dicen que todas las tardes cerraban con Mi País", añadió.

Orsi recordó también las anécdotas de infancia de Rada: “Más que nada el sacrificio de la familia. Él te lo contaba y el uruguayo se siente identificado con eso”.

“Era completo, y alegre. Que al uruguayo nos cuesta, y él alegría, alegría”, agregó. También destacó que “acompañó mucho” a Pepe Mujica.

“El más uruguayo de todos, pero con características inusuales, hay que contagiarse un poco más del negro”, sostuvo.