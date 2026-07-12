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SIMULÓ UNA FALTA

Murat Yakin, DT de Suiza, tras expulsión de Embolo: "Esta tarjeta roja nos ha castigado; no nos lo hemos merecido"

"Estábamos dominando, pero esa tarjeta roja nos ha castigado. Es muy doloroso que nos hayan eliminado de esa manera", afirmó Yakin en la sala de prensa del estadio de Kansas City.

AFP

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El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, protestó contra la expulsión de su jugador Breel Embolo, que vio una segunda tarjeta amarilla por simular una caída, en la derrota del sábado ante Argentina por 3-1 en los cuartos de final del Mundial.

Embolo fue expulsado en el minuto 72 después de la intervención del VAR, que revirtió una tarjeta amarilla mostrada por el árbitro al argentino Leandro Paredes por una entrada contra el suizo al detectar que en realidad fue Embolo el que se dejó caer.

Esa acción frenó la reacción de Suiza, que cinco minutos antes había colocado el empate 1-1 con el que el partido llegó a la prórroga.

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"El hecho de que el árbitro tomara esa decisión errónea y haya interferido es algo que no se entiende", señaló. "Era una situación inocente, no era dañina, había que haber dejado que el balón siguiera rodando".

El VAR intervino bajo la nueva figura de Mistaken Identity, que permite corregir una sanción cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado.

"Yo esta regla no la conocía antes", aseguró Yakin.

"Ahora podemos quejarnos pero tengo que darle la enhorabuena a Argentina", agregó el técnico, que reconoció que tras la expulsión su equipo "obviamente quería llegar a los penaltis".

En la ronda anterior, Egipto también protestó contra el arbitraje frente a Argentina pero Yakin no consideró que la campeona mundial esté recibiendo un trato especial.

"Yo no diría que les están favoreciendo. Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos equipos han jugado al fútbol y por desgracia no hemos salido ganadores hoy", afirmó.

"Creo que no ha salido ganador el fútbol".

Yakin también hizo una defensa de Embolo, quien se retiró desolado al banco tras dejar en inferioridad a su equipo.

"No le culpo en absoluto, sería absurdo, es un verdadero jugador de equipo", dijo el técnico. "Está roto, no ha podido ayudar al equipo, le duele a el y a nosotros".

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