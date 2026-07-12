Argentina venció 3-1 a Suiza en el alargue y se enfrenta a Inglaterra en las semifinales

Con dos agónicos goles en la prórroga, Argentina derrotó este sábado 3-1 a Suiza en Kansas City y se metió en las semifinales del Mundial 2026, en las que vivirá un duelo de alta tensión contra Inglaterra.

Julián Álvarez, con un espectacular disparo en el minuto 112, rompió el empate 1-1 con el que se había llegado al tiempo extra y Lautaro Martínez terminó de noquear en el 120+1 a una Suiza que jugaba con un futbolista menos desde el minuto 72.

Argentina, abonada al sufrimiento en este Mundial, disputará el miércoles las semifinales del Mundial contra Inglaterra, un día después de que Francia y España choquen en la otra llave.

Seguí leyendo "Hoy sufrimos, sabíamos que Suiza era un equipo muy físico", dijo el DT argentino Scaloni tras el triunfo

Messi vivirá así su primer duelo mundialista frente a Inglaterra justo 40 años después de que el otro mito argentino, Diego Maradona, firmara su obra cumbre al marcarle un doblete de tantos a la escuadra británica conocidos como el Gol del Siglo y la Mano de Dios.

La estrella del Inter Miami, de 39 años, sí llegó a 10 asistencias en Mundiales con el tiro de esquina que Alexis Mac Allister cabeceó a gol en el minuto 10.

Dan Ndoye empató en el 67 para Suiza pero los europeos se dispararon al pie cinco minutos después cuando Breel Embolo vio una segunda tarjeta amarilla por simular una caída.

Argentina consiguió alargar el probable último Mundial de Messi al menos un partido más pero lo volvió a hacer con otro calvario como el de los dos triunfos anteriores ante Cabo Verde y Egipto.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, 85), Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 105), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Nicolás González, 78) - Leandro Paredes (Jose Manuel López, 110), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández (Thiago Almada, 90), Rodrigo De Paul (Lautaro Martínez, 85) - Lionel Messi y Julián Álvarez. Entrenador: Lionel Scaloni

Suiza: Gregory Kobel - Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (Eray Coemert, 90+5) - Denis Zakaria (Ardon Jashari, 96), Remo Freuler (Ruben Vargas, 115), Granit Xhaka, Djibril Sow (Silvan Widmer, 86), Fabian Rieder (Miro Muheim, 86) - Breel Embolo y Dan Ndoye (Zeki Amdouni, 86). DT: Murat Yakin.

FUENTE: AFP