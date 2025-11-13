Municipales de Canelones en conflicto permanente por desacuerdos en negociación salarial: "Una olla que explotó"

Adeom Canelones resolvió en asamblea general declararse en conflicto permanente, en el marco de las negociaciones con la Intendencia por salarios, con lo que hay disconformidad.

Santiago Sartori, presidente de Adeom, dijo que la resolución fue por unanimidad. "A partir de mañana vamos a tomar acciones y ahí es donde ubicamos la reacción hacia la población, vecinas y vecinos canarios, que nuestro pedido no es descabellado. Nosotros estamos pidiendo acercarnos a la media canasta básica", explicó Sartori. Dijo que la propuesta de la Intendencia fue de "1500 pesos para el quinquenio entero".

"Estamos denunciando que para 57 cargos de confianza hay 1.000 millones, y los 1200 pesos para los trabajadores serían 52 millones. Denunciamos también que se rellena la plantilla de ascensos con cargos de militancia política, y es un doble factor el que tiene este punto: pago la militancia política para poder llegar el intendente Francisco Legnani donde está hoy, el intendente de todos los canarios, y financio la futura campaña", aseguró el presidente de Adeom.

"Es una olla que explotó y nos vamos a conflicto permanente y hasta el último momento vamos a exigir que sea un presupuesto coherente para la familia municipal", dijo. Lorena Correa, secretaria de Adeom, explicó que habrá medidas sorpresivas, y que las acciones irán en aumento, "paulatinamente hasta llegar a los máximos esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras para lograr esta proclama".

