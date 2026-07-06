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PARTIDAZO EN EL ESTADIO AZTECA

Mundial: Inglaterra eliminó a México en su casa con gran actuación de Jude Bellingham y Harry Kane

Inglaterra clasificó a cuartos de final del Mundial tras vencer a México en su casa del estadio Azteca por 3 a 2, con doblete de Jude Bellingham y Harry Kane de penal. Inglaterra – Noruega en cuartos.

Inglaterra eliminó a México con doblete de Jude Bellingham y uno de Harry Kane. Foto: AFP

Inglaterra eliminó a México con doblete de Jude Bellingham y uno de Harry Kane. Foto: AFP

En una de las noches más vibrantes del estadio Azteca, México sufrió su derrota más dolorosa. Jude Bellingham y Harry Kane hicieron valer su jerarquía el domingo y marcaron los goles con los que Inglaterra venció 3-2 para avanzar a cuartos de final del Mundial 2026.

"Es muy doloroso soñar y perder", declaró Javier Aguirre, entrenador de México, al final del partido.

"Los jugadores dejaron la piel en el campo. Si hay una crítica debe ser al entrenador", añadió.

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Nunca antes Bellingham había marcado un doblete con la selección inglesa. Esta noche hizo dos goles en un par de minutos (35 y 37) ante una muralla verde que no había recibido goles en cuatro partidos.

Kane hizo su sexto gol en este Mundial y le dio a Inglaterra el boleto a Miami para enfrentar el sábado a Noruega, que eliminó a Brasil 2 a 1, con doblete de Haalland.

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