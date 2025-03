Mujica envió un mensaje al presidente de Colombia: habló de su militancia, de su salud y llamó a "luchar por la paz"

"No te canses de luchar por la paz, porque tantos años de lucha y de guerra, también han generado una cultura, de gente que aprende a vivir en la guerra y que no cree que haya otra posibilidad", dijo Mujica en el video, que fue filmado durante la visita del viceministro de juventudes colombiano, Pablo Zabala.

"Te doy un abrazo, te deseo suerte. Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina, no estoy lejos de irme cualquier día de estos, pero recuerda, soy militante desde que tenía 14 años y todavía hago lo que puedo, pero es hermoso ponernos nuestra vida al servicio de una causa. Nos entiendan o no nos entiendan", agregó el expresidente.