Mujica dijo que si se aprueba el plebiscito del PIT-CNT, "lo más dramático es no tener la manija" del gobierno

El ex presidente José Mujica cuestionó la reforma de la seguridad social que realizó el gobierno de Lacalle Pou, y se pronunció nuevamente en contra del plebiscito que impulsan el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Comunista y el Partido Socialista.

Consultado sobre los efectos que tendría la aprobación del plebiscito del sistema previsional, Mujica dijo que “lo más importante es el gobierno”. “Si lo tenés, después hablamos de lo demás. El plebiscito crea una circunstancia dramática, pero lo más dramático es no tener la manija (del gobierno). Yo no me chupo el dedo”.