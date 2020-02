“Cuesta muchísimo encontrar gente joven con cabeza joven” expresó Mujica en rueda de prensa luego de la reunión. “Tiempo nuevo, ideas nuevas, un devenir nuevo; Álvaro tiene esa ventaja”, agregó el ahora senador electo por el MPP.

El ex presidente dijo que la candidatura de Villar es una renovación para un tiempo que no es “ni peor ni mejor, es distinto” y agregó que el actual director del Hospital Maciel tiene "demasiado para aportar", ya que la “política necesita sentimiento y empatía”.

Por su parte, Villar destacó la importancia de escuchar a Mujica por su experiencia.

El MPP, liderado por el ex mandatario, decidió apoyar a Villar como candidato a intendente de Montevideo, en competencia con los otros dos candidatos del Frente Amplio, el ex intendente y ex candidato presidencial Daniel Martínez (va por la reelección en Montevideo) y la ex precandidata presidencial Carolina Cosee.