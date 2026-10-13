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TACUAREMBÓ

Mujeres de 84 y 71 años víctimas del cuento del tío; en un caso usaron inteligencia artificial para concretar la estafa

Una de las víctimas recibió una llamada en la que con IA se hicieron pasar por su hijo y en el diálogo le dijeron que debía cambiar todo su dinero: entregó 5.000 dólares y 30.000 pesos. La otra mujer fue estafada en 180.000 pesos.

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Dos mujeres de 84 y 71 años fueron víctimas de estafas mediante el cuento del tío en Tacuarembó. En uno de los casos, los delincuentes usaron inteligencia artificial para reproducir la voz de un familiar y concretar la maniobra.

La primera víctima, de 84 años, recibió la llamada de una persona que se hizo pasar por su nieta y le dijo que debía cambiar todo su dinero en el banco por un cambio monetario. La mujer desconfió y cortó la comunicación.

Horas más tarde, recibió una nueva llamada de otra persona, que se hizo pasar por su hijo, y con el uso de la inteligencia artificial, se pudo concretar el diálogo. Entonces, la mujer cayó en el engaño y le dijeron que un funcionario del banco iba a pasar por su casa para retirar el dinero. La víctima le entregó 5.000 dólares y 30.000 pesos.

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Más tarde, llamó a su hijo para saber si todo estaba bien y ahí se percató de la estafa.

La segunda víctima, fue una mujer de 71 años. Recibió una llamada en la que le dijeron que su hijo había tenido un siniestro de tránsito y estaba detenido. Le pidieron dinero para pagar un abogado. Entre ahorros y un préstamo que solicitó, la mujer entregó 180.000 pesos a los estafadores.

Ambos hechos son investigados por personal de la Jefatura de Policía de Tacuarembó.

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