Una balacera ocurrió cerca de las 18:00 horas en el barrio Conciliación. Hasta el momento, no se registraron heridos.
Balacera en el barrio Conciliación: hay alrededor de 50 casquillos en la escena e impactos en siete autos
La Policía concurrió al lugar luego de varias llamadas por disparos. Hasta el momento no se registraron personas heridas.
En la escena, hay alrededor de 50 vainas y siete autos con impactos de bala.
La Policía concurrió al lugar tras varias denuncias desde la zona.
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