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MONTEVIDEO

Balacera en el barrio Conciliación: hay alrededor de 50 casquillos en la escena e impactos en siete autos

La Policía concurrió al lugar luego de varias llamadas por disparos. Hasta el momento no se registraron personas heridas.

balacera-barrio-conciliación

Una balacera ocurrió cerca de las 18:00 horas en el barrio Conciliación. Hasta el momento, no se registraron heridos.

En la escena, hay alrededor de 50 vainas y siete autos con impactos de bala.

La Policía concurrió al lugar tras varias denuncias desde la zona.

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