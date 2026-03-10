RECIBÍ EL NEWSLETTER
VILLA ESPAÑOLA

Mujer murió tras cruzar la calle y ser embestida por un auto en la zona de Antel Arena

Información a la que accedió Subrayado indica que el siniestro de tránsito fatal ocurrió en Dámaso Antonio Larrañaga y El Cairo.

Un peatona murió este martes de noche tras ser embestida por un auto en avenida Dámaso Antonio Larrañaga y El Cairo, en las inmediaciones del Antel Arena, en Villa Española.

Información a la que accedió Subrayado indica que la mujer de más de 70 años cruzó la calle y fue embestida por el conductor.

Personal de Policía Científica analiza la escena en busca de evidencias y analiza las cámaras de la zona para determinar responsabilidades.

Justicia ordenó liquidar la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera

