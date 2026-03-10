Un peatona murió este martes de noche tras ser embestida por un auto en avenida Dámaso Antonio Larrañaga y El Cairo, en las inmediaciones del Antel Arena, en Villa Española.
Mujer murió tras cruzar la calle y ser embestida por un auto en la zona de Antel Arena
Información a la que accedió Subrayado indica que el siniestro de tránsito fatal ocurrió en Dámaso Antonio Larrañaga y El Cairo.
Información a la que accedió Subrayado indica que la mujer de más de 70 años cruzó la calle y fue embestida por el conductor.
Personal de Policía Científica analiza la escena en busca de evidencias y analiza las cámaras de la zona para determinar responsabilidades.
Seguí leyendo
Justicia ordenó liquidar la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera
Temas de la nota
Lo más visto
ADUANA EN ROCHA
Incautaron mercadería de contrabando por $5 millones en ómnibus con excursión de Montevideo a Chuy
ESTABAN CON UNA ABUELA
La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO
Gota a gota: el fenómeno de los préstamos ilegales en Uruguay; Ceres advierte que se consolida
FLOR DE MAROÑAS
Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela
CAMINO MALDONADO
Dejá tu comentario