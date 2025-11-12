Mujer fue rescatada en aguas del balneario Arachania: "No tenía fuerzas, ya no flotaba", el dijo guardavidas

Una mujer de 29 años fue rescatada este miércoles tras ingresar al agua en el balneario Arachania , en el departamento de Rocha.

El guardavidas que la rescató, Agosto Calimares, dijo a Subrayado que recibió el llamado de una vecina que estaba en La Paloma. "Ahí tiré el teléfono y en todo ese trayecto del camino viniendo hasta acá pensando con qué situación me iba a encontrar y cuando llego la chica estaba detrás del banco, estaba re lejos".

Y agregó: "Empecé a nadar más fuerte y pude llegar y agarrarla. En eso la calmaba a la chica. No tenía fuerzas, ya no flotaba y de a poco la estaba trayendo a pecho cruzado, un poco me desprendía y la agarraba de una mano en ese momento al no haber olas".

Seguí leyendo Camión con remolque y contenedor volcó en ruta 101 al hacer una maniobra en reversa

Prefectura informó que el servicio de emergencias 911 recibió el aviso que daba cuenta de una mujer que presentaba dificultades para salir del agua en dicha zona.

De forma inmediata, un móvil de Prefectura se dirigió al lugar, constatando que la mujer había sido rescatada del agua en estado semiconsciente por un guardavidas, quien acudió tras ser alertado por una vecina que presenció la situación.

Una unidad de emergencia médico móvil llegó al lugar y brindó las primeras atenciones a la mujer y la trasladó a un centro de salud de La Paloma. Se encuentra estable y fuera de peligro.