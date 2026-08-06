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Mujer escapó de su casa para denunciar violencia doméstica; el agresor intentó suicidarse tras ser detenido en Rocha

Ocurrió en Rocha. La víctima logró resguardarse en un comercio luego de escapar de la vivienda que compartía con su pareja. El hombre está internado tras intentar suicidarse en una celda.

Foto: Subrayado. Seccional 1.ª de Rocha.

Foto: Subrayado. Seccional 1.ª de Rocha.

Una mujer de 33 años logró escapar de la casa que compartía con su pareja y resguardarse en un comercio de la ciudad de Rocha para denunciar un caso de violencia doméstica. El hombre, de 35 años y con antecedentes penales, fue detenido y horas después intentó suicidarse mientras estaba en una celda.

Según informó la Policía, la víctima dijo que su pareja, quien había salido de la cárcel hace unos dos meses, tiene consumo problemático de drogas y se encontraba muy agresivo. Además, aseguró que la amenazaba de forma constante.

El hombre fue ubicado en la casa de un vecino, donde entró sin autorización. Tras su detención fue trasladado al hospital local para una evaluación médica y luego quedó a disposición de la Fiscalía.

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La Justicia dispuso que utilice tobillera electrónica, el retiro de ese domicilio, la prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima en un radio de 500 metros durante 180 días.

Horas después, durante un control de rutina, policías advirtieron que el hombre intentaba quitarse la vida en la celda mediante ahorcamiento. Fue asistido y trasladado al hospital de Rocha, donde permanece internado con diagnóstico de hipoxia cerebral grave, informó la Policía.

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