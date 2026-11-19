Foto: Subrayado.

Una mujer denunció que fue amenazada con un arma de fuego por un delincuente para que abandone su casa en el barrio Marconi. Los usurpadores le exigieron 100.000 pesos para no perder su vivienda en la que vive con su esposo y sus cinco hijos menores de edad.

El caso comenzó en la noche de este miércoles cuando un individuo con el rostro tapado llamó a la puerta y amenazó con efectuarle 30 disparos si no dejaba la casa. "Tenía que dejar la casa, porque me iba a matar con todos mis hijos adentro", narró.

Luego, consiguieron su número de teléfono y le hicieron una videollamada. Efectivos de la Guardia Republicana que patrullaban el barrio vieron la comunicación y montaron un operativo de vigilancia.

Este jueves de tarde, los policías interceptaron a un delincuente de 18 años que iba en un monopatín y llevaba una pistola. El joven fue detenido, pero otros delincuentes lograron fugarse. El arma fue incautada y será periciada por Policía Científica. El detenido es investigado por varias rapiñas a repartidores de la zona.

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