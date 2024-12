Mujer denuncia que intentaron estafarla recreando la voz de su hermano con inteligencia artificial

Con nerviosismo, ella atinó a ir a la casa de su hermano en lugar de seguir escuchando lo que tenían para decirle en el teléfono.

“Salí corriendo para la casa de mi hermano, me encontré con un vecino en el camino, me llevó y a los cinco minutos me estaba golpeando la puerta. Sale mi hermano y no entendía nada. Ahí fue un momento de un shock muy duro, porque en realidad yo había hablado con mi hermano”, agregó.

Cuando presentó la denuncia en la Policía, le dijeron que hubo otros casos similares.