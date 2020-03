Mujer con coronavirus llegó el 6 de marzo y de noche fue a un casamiento

“El 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero no pude ingresar y el 6 de marzo volví a Uruguay. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas”, contó la mujer, quien aseguró que tuvo que exigir que le hicieran el examen clínico para saber si tenía coronavirus.

Contó que el 8 de marzo comenzó a sentirse “ronca” y más tarde tuvo fiebre. “Empecé con vómitos, llamé a médico a domicilio y me diagnosticaron broncoespasmo”, agregó

“No me querían indicar el examen. Decían que no era un caso grave”, aseguró, según El País.

“El MSP consideró que el caso no era para ser estudiado en un principio, que no era una paciente grave”, aseguró.

“Yo cuidé a todos los uruguayos. Estaba desesperada. Desde el domingo insistí que me mandaran ya el estudio. Desde el domingo estoy sola acá encerrada”, finalizó.