Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado

La Intendencia de Montevideo organiza este sábado un remate de autos y mobiliario en General Flores 3828 Bis, a las 10:00 de la mañana.

Gimena Rodríguez, administrativa de la comuna, explicó que los vehículos que se rematan están ingresados tras denuncia de abandono, después de un período de tiempo sin que se los reclamen sus propietarios.

“Hay vehículos que son para repuestos. Otros se van a poder poner a nombre del comprador y son aptos para circular. También rematamos muebles de desalojos judiciales”, indicó.

“Los vehículos que son aptos para circular, se les exonera la deuda de patente y de la Intendencia de Montevideo, si tiene deuda de peaje o del Ministerio del Interior, no. Pero en la muestra cada auto tiene su cartel con número de matrícula y padrón para que la gente pueda consultar la deuda en caso de que tenga”, añadió.

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