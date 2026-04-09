Ministerio de Salud Pública no exigirá receta para comprar paracetamol de 500 g o más

La ministra de Salud Pública , Cristina Lustemberg, afirmó en rueda de prensa este jueves que no se exigirá receta médica para la compra de paracetamol de 500mg o más.

Lustemberg señaló que en el 2025 se detectaron 461 casos de sospecha de intoxicación con paracetamol y aseguró que la cartera trabaja en la evaluación de las causas de intoxicación aguda.

“Todos los medicamentos, así sean de uso libre, tienen que ser consultados a los equipos de salud”, agregó la ministra.

Subrayado había informado eso el 1º de abril en base lo que transmitió un alta jerarquía institucional de la salud, que además sostuvo que había un texto escrito a la espera de la firma de la ministra. En esa ocasión se transmitió que era una resolución tomada, y que lo que restaba era el formalismo de la firma.

Este jueves, en rueda de prensa, la ministra Lustemberg expuso su enojo con esos trascendidos y declaró que no habrá tal exigencia de receta.