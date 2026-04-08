Nubel Cisneros llamó a "no descuidarse porque todavía los vientos siguen bastante fuertes" y anunció bajas temperaturas

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que todavía continúan los efectos del ciclón extratropical sobre la zona este con vientos entre los 40 km/h y 60 km/h.

"Todavía no hay que descuidarse, hay que tomar alguna precaución porque todavía los vientos siguen bastante fuertes", señaló. Y agregó: "Todavía quedan con viento, todavía quedan algunas lluvias, no se ha cesado todavía lo que es la parte de lluvias, nada que ver con la intensidad que tuvimos anoche, pero igualmente la intensidad sobre los departamentos fronterizos del este del país todavía hay que tomar algún recaudo porque siguen siendo bastante importantes los vientos".

Los departamentos más afectados por el ciclón extratropical fueron Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. "El ojo del ciclón estaba ahí hacia el sureste", explicó. El fenómeno se formó en el norte de Argentina, parte del sur de Brasil y comenzó a ingresar por el norte en Salto y Tacuarembó, profundizándose en el océano.

El meteorólogo adelantó que en las próximas horas se estabilizan las condiciones, pero las temperaturas estarán dentro del rango de frío, por debajo de los 2 dígitos. "Vamos a tener temperaturas en el entorno de los 7° a 10° en todo el país, baja mucho la temperatura", indicó.

"Vamos a tener jornadas que van a mantenerse frescas en la noche, vamos a notar el cambio de masa de aire (...) desapareció la humedad e ingresó el viento Pampero, es viento más frío y más seco (...) mañana en las primeras horas resto de algunas nubes, se mantiene la ligera inestabilidad en la zona sureste, pero luego tiende a despejarse", adelantó.

En lo que respecta al fin de semana, el sábado será una jornada muy disfrutable, pero el domingo en la mañana puede registrarse algún chaparrón, desapareciendo la inestabilidad rápidamente.