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MINISTERIO DE TRABAJO

MTSS informó "baja sustancial" en accidentes laborales: la reducción en siniestros mortales fue de 50%

"Se redujo sustancialmente los accidentes mortales pero estamos lejos de estar conformes", dijo el inspector general de Trabajo, Luis Puig.

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El ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentó el balance de accidentes laborales, que muestra "una baja sustancial en materia de accidentes graves y accidentes mortales".

El inspector general de Trabajo, Luis Puig, señaló que el último trimestre de 2025 constató "una reducción de un 50% de los accidentes mortales, y este año, si comparamos el primer trimestre de 2025, con 13 accidentes mortales, a este primer trimestre, con seis accidentes mortales", una reducción del 54%.

"Los porcentajes no marcan la importancia de la preservación de la vida. Hay un avance sustancial, se redujo sustancialmente los accidentes mortales pero estamos lejos de estar conformes", dijo Puig.

Foto: Subrayado. 
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También sostuvo que en 2025 hubo siniestros de tránsito de personas que estaban trabajando y que no se registraban como accidentes laborales: "Nos parece que el transparentar cifras es fundamental, para poder incidir en esas formas de organización del trabajo que nos permita reducir los accidentes".

Para el Ministerio de Trabajo, dos puntos que hay que resolver son las caídas de altura y los siniestros con tractores.

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